Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка

Опрос среди учителей, проведенный американской Ассоциацией студенческого и молодежного туризма (SYTA), показал, что путешествия положительно сказываются на успеваемости учащихся. Результаты исследования опубликованы на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опросе приняли участие 1500 учителей, 56 процентов которых считают, что путешествия напрямую влияют на достижение успехов в учебе и карьере, а 53 процента верят в то, что поездки улучшают понимание учебной программы. Также 74 процента опрошенных признались, что, по их мнению, путешествия повышают способность к саморазвитию.

Преподаватели считают, что дети, которые часто выбираются из своей зоны комфорта и оказываются в новой среде, больше расположены к учебе и исследованиям, так как постоянно проявляют любопытство к окружающему миру.

Учителя уверены, что часто путешествующие дети более толерантны, сентиментальны и отзывчивы.

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