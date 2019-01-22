Почему зимой обычно не бывает грозы

Зимняя гроза - ислючительно редкое явление, не свойственное этому времени года. Почему - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Для образования грозового облака нужны восходящие потоки теплого и достаточного влажного воздуха. Однако зимой влага присутствует в воздухе в кристаллическом виде, а сам воздух не прогревается из-за нехватки солнечного света. Насыщенность потока напрямую зависит от высокой температуры, поэтому именно летом грозы случаются чаще всего.

Также существует так называемая снежная гроза, однако это явление характерно для побережья незамерзающих озер и моря.

В последние годы из-за глобальных климатических изменений мы наблюдаем изменения сезонных погодных условий. Осень с плюсовой температурой становится длиннее, и зимние грозы будут происходить чаще.

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