Почему зимой обычно не бывает грозы
Зимняя гроза - ислючительно редкое явление, не свойственное этому времени года. Почему - расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Для образования грозового облака нужны восходящие потоки теплого и достаточного влажного воздуха. Однако зимой влага присутствует в воздухе в кристаллическом виде, а сам воздух не прогревается из-за нехватки солнечного света. Насыщенность потока напрямую зависит от высокой температуры, поэтому именно летом грозы случаются чаще всего.
Также существует так называемая снежная гроза, однако это явление характерно для побережья незамерзающих озер и моря.
В последние годы из-за глобальных климатических изменений мы наблюдаем изменения сезонных погодных условий. Осень с плюсовой температурой становится длиннее, и зимние грозы будут происходить чаще.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Какие диеты бесполезны и опасны
Как разогнать метаболизм
Как разогнать метаболизм
Названы лучшие страны для расслабляющего отдыха
Умер глава Орлеанской династии принц Генрих
Fransada erməni mafiozlara qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Стрельба в Нидерландах: пострадали два человека
Пропал 14-летний сын певицы Шинейд О`Коннор
МВФ дал новый прогноз по ценам на нефть
Səfərbərlik Xidmətinin rəisi işdən çıxarıldı
Азербайджанский депутат в ПАСЕ предупредила Армению
-
21 Янв. 07:49 7 340
-
21 Янв. 12:57 6 243
-
21 Янв. 09:15 6 204
-
21 Янв. 18:14 5 992
-
21 Янв. 18:49 5 450