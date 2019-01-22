Как разогнать метаболизм

Замедленный метаболизм может привести к серьезным проблемам со здоровьем: мышечной слабости, высокому уровню холестерина, опуханию суставов, замедленному сердцебиению, повышенной утомляемости, сухости кожи, набору веса и депрессии. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, можно ли самостоятельно ускорить обмен веществ и как это сделать.

1. Двигайтесь. Это самый простой способ ускорить обмен веществ. Больше ходите пешком, если не занимаетесь спортом. Десять тысяч шагов в день - отличный результат, старайтесь его придерживаться.

2. Ешьте часто и не мучайте себя голодом. Стандартное трехразовое питание, к которому многие из нас привыкли, к сожалению, не помогает ускорить метаболизм. Если питаться небольшими порциями 5-6 раз в день с интервалами 2-3 часа, организм не почувствует голод и будет активно сжигать калории, не запасая их. Однако учтите, что каждый прием пищи должен быть питательным и более-менее соответствовать КБЖУ.

3. Ешьте белок. Не нужно придерживаться белковых диет, достаточно на ужин отдавать предпочтение белкам, а не углеводам. Белковая пища не только ускоряет обмен веществ, но и надолго оставляет чувство сытости.

4. Пейте воду. Приучите себя пить за 40 минут до еды и через 30 минут после. Кроме того, начинайте и заканчивайте день стаканом воды. Вода подавляет аппетит и помогает вовлекать в обмен веществ отложенные жиры. Недостаток же воды в организме может замедлить метаболизм, потому что в таком случае печень будет восстанавливать запасы жидкости, а не сжигать жиры.

5. Завтракайте. Этот прием пищи важен, поскольку запускает в работу метаболизм, который за ночь замедляется.

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