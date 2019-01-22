Точный гороскоп на вторник

Сегодня по гороскопу хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Звезды не склоняют к решению сверхзадач, зато благоприятствуют спокойному и размеренному претворению в жизнь давно задуманных планов. В этот день вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное "но" - звезды сегодня будут склонять к излишней серьезности и даже строгости, что может несколько омрачать ваше настроение. Чтобы избежать этого, постарайтесь больше внимания обращать на позитивные моменты, которых сегодня будет немало.

Овен

Сегодня Овен поймет смысл выражения "Вся жизнь - театр", ведь он будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что он находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Овна весь день, заставляя его вести себя соответственно - то есть демонстративно. Более того, Овен способен сегодня примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько его не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Овну не следует слишком уж жалеть себя - если повод действительно есть, пусть лучше за него это сделают другие.

Телец

Звезды гороскопа обещают Тельцу тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Тельцу не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Тельцу сегодня необходимо избегать - даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Близнецы

Близнецы будут отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни их не слишком волнует, что скрывают от них окружающие, то сегодня они способны приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Близнецы невольно познакомятся с чьим-то секретом или случайно выболтают свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Рак

Рак будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами - просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Сегодня хороший день для того, чтобы Рак разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Рак не прогадает!

Лев

Работоспособность Льва может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Лев сможет сосредоточиться на ней и в итоге - подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, сегодня будет удаваться Льву как никогда. А вот настроение способно давать сбои: сегодня Лев будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Дева

Звезды гороскопа советуют Деве избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Деву к тому, чтобы она сумела проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато сегодня - идеальный день для того, чтобы Дева подготовила свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы - когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Весы

Весы имеют все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Их внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И сегодня у Весов будет прекрасная возможность в этом убедиться.

Скорпион

Сегодня Скорпиону необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Скорпион готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Скорпиону следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, - вот все, что нужно Скорпиону, чтобы свернуть сегодня горы!

Стрелец

Стрелец будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Стрельцу не откладывать это на другой день. Не важно, кто это - любимый человек Стрельца, коллега или партнер. Поговорите с ним сегодня по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Козерог

Козерогу может казаться, что он всеми силами пытается избежать конфликтов, но конфликты сами находят его. Противостояния, обиды на пустом месте - все это будет пышным цветом расцветать там, где появляется Козерог. На самом же деле причиной недоразумений будет именно он: день обещает выдаться горячим на эмоции, и ему достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Козерог не хочет провести день в спорах, ему стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать - ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Сегодня звезды советуют Водолею взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил - к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Рыбы

Контакты Рыб с окружающими будут сведены к минимуму. И виноваты в этом в первую очередь сами Рыбы - им будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же они все-таки заставят себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: их раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня полагаться только на себя: лучше всего им в этот день будут удаваться те дела, где они действуют в одиночку.

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