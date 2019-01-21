Названы лучшие страны для расслабляющего отдыха
Индонезия стала лучшей страной для расслабляющего отдыха, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В ходе исследования, проведенного крупным туристическим порталом, был составлен список стран, где люди чувствуют себя наиболее расслабленными. Для этого были проанализированы такие важные для отдыха факторы как температура воздуха, количество солнечных дней в году, уровень шума, количество выходных дней и уровень личной безопасности граждан.
Первое место заняла Индонезия. Исследование показало, что длина береговой линии там - 88 километров, то есть пляж никогда не бывает слишком далеко. Средняя температура - 25 градусов по Цельсию. Совокупность благоприятных условий и делает Индонезию самой лучше страной для релакса.
На второе место попала Австралия, которая гарантирует работникам тридцать дней отпуска в году, а протяженные пляжи позволяют легко добраться до океана.
Третьей в списке стала Исландия. Это холодная страна, зато работники там имеют 36 дней отпуска в году, а все побывавшие там могут увидеть удивительной красоты северное сияние.
На четвертом месте списка расположилась Новая Зеландия, на пятом - Шри-Ланка.
В десятку также вошли Кипр, Филиппины, Греция, Индия и Маврикий.
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