Ученые изобрели технологию для лечения депрессии и эпилепсии
Исследователи из Национального института промышленных технологий (INTI) и Института биомедицинской инженерии Университета Буэнос-Айреса (IIBM) разработали новую неинвазивную технику для стимуляции нейронной активности с помощью ультразвука, которая может значительно сократить случаи, когда единственное лечение - это хирургическое вмешательство, сообщает правительство Аргентины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Этот метод воздействует на конкретную область мозга, которая позволяет контролировать активность в случаях эпилепсии, проявлений Паркинсона, изменений сознания и поведения, хронической депрессии", - отмечается на сайте.
Современные фармакологические средства лечения не всегда эффективны, электрические требуют имплантации электродов.
Первые тесты были проведены на лабораторных животных, уже достигнут прогресс в тестах на тканях человека вне организма.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сотни миллионов людей во всем мире страдают неврологическими расстройствами, в то время как в Аргентине из каждых 100 тысяч таких только 50 могут быть прооперированы. При этом такая терапия применяется зачастую как крайняя мера.
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