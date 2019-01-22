Разработана технология переработки отходов для баз на Марсе и Луне

Красноярские ученые разработали технологию переработки рыбных костей, чешуи и внутренностей, которая станет одним из звеньев замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ученые федерального исследовательского центра Красноярский научный центр СО РАН разработали технологию переработки рыбных отходов для приготовления питательного раствора при выращивании растений. Технология станет одним из звеньев будущей замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research", - говорится в сообщении.



Исследователи сообщили, что система является прообразом лунной или марсианской базы. В результате жизнедеятельности растений, выращиваемых на минерализованных выделениях человека и других органических отходах, производится пища, восстанавливаются кислород и питьевая вода. Такой подход позволяет сделать базы на других планетах менее зависимыми от поставок продовольствия и более дешевыми.

Ученые использовали для опытов отходы карася, однако в дальнейшем предполагают подключить и другие типы отходов - упаковку и санитарно-гигиенические материалы. Отмечается, что работы выполняются в рамках госзадания по программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.

