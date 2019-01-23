Ученые обнаружили причину появления шизофрении
Ученые Университетского колледжа Лондона нашли гены, способствующие развитию симптомов шизофрении. Для открытия был использован генетический материал девяти тысяч человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на vm.ru, объектом исследования стал NMDA-рецептор. Ранее ученые уже обнаружили, что блокирующие его препараты, а также атакующие антитела вызывают симптомы шизофрении. По предположению профессора Дэвида Кертиса, должны существовать гены, снижающие активность NMDA-рецептора и, соответственно, увеличивают риск развития шизофрении.
Ученые изучили ДНК четырех тысяч больных шизофренией и пяти тысяч психически здоровых людей и выделили несколько вариантов, которые могут нарушить работу генов, кодирующих NMDA-рецептор - это гены GRIN1, GRIN2A и GRIN2B. В результате проведенных анализов полученные комбинации сравнили с генетическими данными исследуемых людей. Выяснилось, что такие варианты чаще всего встречаются у людей с шизофренией.
- Если мы сможем убедительно продемонстрировать, каким образом функция рецептора нарушена, то это должно стимулировать попытки разработать новые лекарства, предназначенных для этой системы, что, как мы надеемся, приведет к более безопасному и более эффективному лечению, - рассказал профессор Дэвид Кертис.
В дальнейшем ученые намерены продолжить исследования и изучить более 30 тысяч людей, страдающих шизофренией. Результаты открытия опубликованы в издании EurekAlert!
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