Рыбным костям нашли применение в космосе

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали технологию переработки рыбных останков для использования их в космосе. Об этом сообщили в пресс-службе центра, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию, рыбные кости, чешую и внутренности можно будет переработать в питательный раствор для выращивания растений. В ходе экспериментов ученые использовали отходы карася. В будущем планируется применить в переработке упаковку и санитарно-гигиенические материалы.

Отмечается, что технология станет одним из звеньев будущей замкнутой системы жизнеобеспечения человека в космосе. По словам ученых, предложенная ими система переработки отходов позволит сделать будущие базы на Луне или Марсе более дешевыми и автономными.

Работы выполняются в рамках госзадания по программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Sciences in Space Research.

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