Встреча с маленьким попрошайкой в Индии изменила жизнь этого молодого туриста - ВИДЕО
23 января 2019 08:00 247
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Источник: Гвоздь
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