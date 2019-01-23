Как Агата Кристи отомстила мужу-изменнику

Детективы Агаты Кристи, которой не стало 12 января 1976 года, читаются на одном дыхании, весьма увлекательными получаются экранизации ее романов, однако далеко не все поклонники знаменитой писательницы знают о том, что и в ее жизни имело место загадочное происшествие, достойное пера лучшего мастера детективного жанра. Главная тайна жизни Агаты Кристи до сих пор не разгадана.

Раннее декабрьское утро, окрестности маленького английского городка. На обрыве, над карьером, стояла пустая машина, фары оставались включенными.

Брошенное авто привлекло внимание местного пастуха, который сообщил о находке в отделение полиции. Очень скоро стало ясно, что машина принадлежала известной писательнице Агате Кристи.

Но вот где она сама? Почему бросила автомобиль и находящиеся в нем вещи?

Подставила мужа?

Как передает Day.Az со ссылкой на teleprogramma.pro, естественно, в первую очередь доблестные полицейские поспешили оповестить о случившемся мужа писательницы. Полковник Арчибальд не раз выругался про себя: как это все было некстати!

Дело в том, что он давно уже не испытывал интереса к собственной жене, завел молодую любовницу и именно в ее объятиях провел эту ночь - разумеется, не у себя дома, а за городом. Ему очень не хотелось, чтобы дотошные полицейские копались в его личной жизни.

Кроме того, в доме было найдено письмо, подписанное Агатой: она писала о том, что во всех ее бедах виноват исключительно ее муж. Писательница давно уже догадывалась о его неверности и, конечно, как любая женщина, страдала от такого поведения супруга. Можно себе представить, как Арчибальду не хотелось, чтобы это послание очутилось в руках полиции...

Странная девочка

Надо сказать, Агата с детства отличалась некоторыми странностями. Например, она сторонилась людей, зато охотно беседовала с игрушками и с деревьями в саду. Родителей пугала способность дочери находить себе воображаемых друзей и собеседников. Вероятно, творческая фантазия будущей писательницы именно таким путем искала себе выход в детском возрасте...

В то же время девочка была болезненно застенчивой. Она подавала серьезные музыкальные надежды, учителя прочили ей карьеру оперной певицы.

Но Агата не могла пересилить своей застенчивости - ей было мучительно тяжело выходить на сцену, появляться перед публикой. Эта стеснительность так и не покинула ее, хотя взрослая Агата все-таки стала довольно решительной особой, - иначе она просто не смогла бы работать сестрой милосердия во время Первой мировой войны.

И вообще, ее жизнь нельзя назвать скучной: Агата бесстрашно управляла автомобилем, решительно садилась в аэроплан, не побоялась отправиться в кругосветное путешествие, занималась археологическими раскопками в Египте, работала в химических лабораториях с ядами...

Психическое расстройство или изощренная месть?

Всю войну писательница преданно ждала с фронта любимого мужа. Он был для нее светом в окошке, она доверяла Арчибальду больше, чем самой себе. Наконец, он вернулся, казалось бы, впереди ждет одна только радость и счастье. Но муж вдруг сообщает Агате, что полюбил другую женщину...

Это известие стало для женщины, без преувеличения, громом с ясного неба. Как раз в этот период Агата Кристи исчезла, оставив машину с включенными фарами и - как решили - полицейские - со следами борьбы: вещи в автомобиле, находящемся в 14 милях от дома Агаты, были разбросаны.

Поскольку Агата Кристи была уже довольно известной в стране личностью, вокруг ее загадочного исчезновения тут же начали строиться версии. Говорили, что она покончила жизнь самоубийством (даже вели поиски тела в реке), что ее убили преступники, что она намеренно уехала из города и что потеряла память...

Самое большое рвение в поисках проявлял Арчибальд - вовсе не в его интересах было попасть в тюрьму, а ведь он стал у полиции подозреваемым "номер один". Арчибальда одолевали назойливые репортеры - всем не терпелось раструбить о его неверности жене, выставить в неприглядном свете перед почитателями таланта Агаты Кристи.

Искали ее буквально всем миром: не менее 500 человек тут же прочесали окрестности, включился в поиски даже сэр Артур Конан Дойл - он обратился к спиритистам и экстрасенсам.

Наконец, спустя 11 дней писательница была найдена. Ее обнаружили в одном из отелей, причем назвалась она чужим именем, уверяя, что приехала из ЮАР, однако великолепно знала все особенности жизни в современной Англии - вплоть до того, что по вечерам смело отплясывала модные танцы.

О странной постоялице в полицию сообщили служащие отеля - им показалось, что женщина похожа на пропавшую Агату Кристи. В отель незамедлительно прибыли полицейские и привезли с собой Арчибальда.

Разумеется, он сразу узнал свою супругу. Агата же, увидев неверного мужа, сначала попыталась всех уверить, что видит его впервые. Затем, однако, память стала к ней возвращаться. Либо же Агата сделала вид, что постепенно вспомнила мужа...Интересно, что после инцидента с исчезновением королева детектива стала писать особенно много и быстро. Именно в тот период в ее книгах, вдобавок к гениальному сыщику Эркюлю Пуаро, появилась еще и мисс Марпл. А биографы писательницы до сих пор спорят, что это было - временное психическое расстройство или попытка тонкой мести мужу?

Говорят, что Агата потом все-таки призналась Арчибальду: она хотела отомстить, хотела насолить изменившему мужу, и это ей удалось - некоторое время о нем говорили, как о недостойном спутнике великой детективщицы, и он даже чуть не попал за решетку.

Кроме того, Агата прекрасно понимала: скандальная история с ее исчезновением мгновенно повысит спрос на ее книги, а ведь она всегда относилась к писательству как к способу хорошо заработать. Так что план был придуман заранее, и он ей удался.

Вскоре Агата развелась с Арчибальдом, поняв, что у их брака нет будущего. Второе замужество стало для нее по-настоящему счастливым - Макс Маллоуэн оказался любовью всей ее жизни. Но это уже совсем другая история - не менее удивительная.

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