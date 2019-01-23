Какие риски для здоровья таит в себе галстук

Мужчины, которые постоянно носят галстук, подвержены рискам, связанным с нарушенным кровообращением мозга.

Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, такой вывод сделала группа немецких ученых из Медицинского центра Университета Шлезвиг-Гольштейна в результате эксперимента, поставленного с участием 30 добровольцев. Участников разделили на 2 группы: в одной из них мужчины должны были носить галстук весь день, в другой - даже его не надевали.

Всем участникам в процессе эксперимента делали томографию, чтобы выявить влияние аксессуара на организм. Оказалось, что у "белых воротничков" - группы с галстуками - существенно уменьшилась церебральная циркуляция крови. Причина в том, что туго затянутый на шее галстук сдавливает сонные артерии и яремные вены.

По мнению ученых, влияние этого мужского аксессуара на организм в настоящий момент мало изучено. Это большое упущение, ведь для работников многих профессий и должностей галстук часто является необходимым атрибутом.

Например, галстук считается обязательным для государственных служащих, банковских и биржевых работников, а также для различных переговоров и официальных встреч. Хотя послабления встречаются и тут - французских парламентариев в 2017 году уже освободили от обязательного дресс-кода, включающего костюм и галстук.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook