Как в Китае наказывают подчиненных - ВИДЕО

14 января в интернете появились странные ролики - на них китайские женщины в офисных костюмах ползли на четвереньках друг за другом по городу Цзаочжуан. Во главе колонны шел мужчина с китайским флагом. Местные жители очень удивились странному шествию. Чуть позже полиция внесла ясность - это не митинг, а наказание сотрудниц одной из компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, оказалось, акция прошла в рамках сурового мотивационного тренинга, с помощью которого руководство компании решило повысить производительность подчиненных.

Менеджеры компании рассказали журналистам, что таким образом пытались мотивировать сотрудников, которые не выполнили план.

Стражи порядка такого тимбилдинга не признали и попросили руководителя колонны остановить шествие. Согласно китайскому закону "О трудовых договорах", работодателям не разрешается унижать работников и применять к ним телесные наказания. В связи с нарушением закона, деятельность компании временно приостановлена.

Это не первый случай в Китае, когда сотрудники подвергаются унижениям со стороны руководства. Менеджер фирмы по благоустройству жилья за некачественную, по его мнению, работу заставил подчиненных избивать друг друга ремнями и есть насекомых.

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