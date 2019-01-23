Как в Китае наказывают подчиненных - ВИДЕО
14 января в интернете появились странные ролики - на них китайские женщины в офисных костюмах ползли на четвереньках друг за другом по городу Цзаочжуан. Во главе колонны шел мужчина с китайским флагом. Местные жители очень удивились странному шествию. Чуть позже полиция внесла ясность - это не митинг, а наказание сотрудниц одной из компаний.
Как передает Day.Az со ссылкой на anews.com, оказалось, акция прошла в рамках сурового мотивационного тренинга, с помощью которого руководство компании решило повысить производительность подчиненных.
Менеджеры компании рассказали журналистам, что таким образом пытались мотивировать сотрудников, которые не выполнили план.
Стражи порядка такого тимбилдинга не признали и попросили руководителя колонны остановить шествие. Согласно китайскому закону "О трудовых договорах", работодателям не разрешается унижать работников и применять к ним телесные наказания. В связи с нарушением закона, деятельность компании временно приостановлена.
Это не первый случай в Китае, когда сотрудники подвергаются унижениям со стороны руководства. Менеджер фирмы по благоустройству жилья за некачественную, по его мнению, работу заставил подчиненных избивать друг друга ремнями и есть насекомых.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
Точный гороскоп на среду
Найдена редкая экзопланета, распадающаяся на части
Первая помощь при отравлении угарным газом
Названы мультфильмы, номинированные на "Оскар"
Точный гороскоп на среду
Германия и Франция отказываются от НАТО?
Невероятный арт от азербайджанского художника в Париже - ФОТО
Bərdədə məktəb yandı - FOTOLAR
Apple сняла целый фильм на iPhone XS - ВИДЕО
Россия и Япония подтвердили заинтересованность в мирном договоре
Зачем «Барсе» Боатенг
СГБ о фейк-страницах Мадата Гулиева в Facebook
Де Брейне отказался от перехода в мадридский "Реал"
-
22 Янв. 15:17 9 113
-
22 Янв. 14:33 8 363
-
22 Янв. 17:37 7 118
-
22 Янв. 12:28 6 483
-
22 Янв. 21:10 5 000