Популярное физическое упражнение оказалось опасным
Одно из самых популярных физических упражнений - скручивание - оказалось травмоопаснее, чем другие. Более трети людей, которые "качают пресс", попадают в больницу. К таким выводам пришли врачи и исследователи. Данные их анализа приводит Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что скручивание может привести к таким тяжелым травмам, что пациенты вообще на какое-то время могут потерять способность двигаться.
Речь идет преимущественно о повреждениях позвоночника в поясничной области: напряженные и слишком сжатые мышцы могут подтянуть поясницу вперед, а таз в то же время вывернуть назад, что и вызывает травму и довольно болезненную.
Доктора советуют заменить скручивания на планку, которая тоже помогает привести мышцы живота в форму. При этом упражнении позвоночник находится в естественном положении, и оно, по их словам, эффективнее. Так уже поступили в американской армии: в 2015 году там отказались от скручиваний и перешли на более безопасные планки.
Тем, кто все же хочет "качать пресс", врачи рекомендуют использовать гимнастический шар - он может снизить риск получения травмы.
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