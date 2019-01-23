Вопрос про крестик озадачил Сеть - ФОТО

Пользователь Twitter предложила людям ответить на простейший вопрос: "Как вы рисуете крестик?". Однако он стал причиной массового недоумения в комментариях: как можно было жить столько лет, не зная ничего ни о себе, ни о людях, живущих рядом.

Как передает Day.Az со ссылкой на 360tv.ru, в воскресенье девушка с ником sixers smasey‏ спросила у пользователей, как они рисуют крестик. Запись набрала более 40 тысяч лайков, 10 тысяч ретвитов и почти 20 тысяч комментариев. Но одновременно с популярностью поста выяснилось, что люди совершенно по-разному чертят крестик.

"Мне интересно, как вы рисуете крестик? Цветная линия - первая, которую вы чертите"

Потом девушка добавила, что по статистике американцы рисуют крестик седьмым и восьмым вариантами, а англичане - пятым и шестым, так как именно так учат чертить "Х" в этих странах. Пользователь отметила, что не знает, какие правила в других государствах.

Если пролистать ответы, то можно заметить, что большинство людей действительно рисуют крестик по седьмому и восьмому принципам. Именно эта категория комментаторов заподозрила всех, кто чертит крестик иначе, в дьявольском происхождении.

В то же время некоторые сразу не смогли определиться. Одному юзеру потребовалась целых три попытки, чтобы осознать свой выбор.

"Шестой.

На самом деле седьмой.

Нет, подождите, восьмой".

Один комментатор предложил свой, девятый вариант.

"Так нужно рисовать крестик".

Позднее юзеры начали намекать, что все варианты, кроме седьмого и восьмого, для сумасшедших.

"Читаю ответы. Все, кроме седьмого, безумие".

"Седьмой вариант приемлемый. Поддерживаю восьмой. Действительно, все остальное сумасшествие".

"Очевидно восьмой. Вы все девиантные извращенцы".

Юзер с ником Michael решил проверить дружбу с неким Ксавьером.

"Ксавьер, если ты выбрал не шестой вариант, то дружбе конец".

Один пользователь отметил, что юзеры, которые рисуют крестик снизу вверх, - это люди, вешающие туалетную бумагу не той стороной.

Кто-то решил разобраться, зависит ли привычка рисовать крестик от преобладающей руки.

"Зависит от того, правша ты или левша, тогда седьмой или восьмой. Каким больным человеком надо быть, чтобы рисовать крестик иначе".

Но, согласно другим ответам, от преобладающей руки не зависит принцип рисования крестика.

Канадский телепродюсер Эмили Эндрас отметила в комментариях, что она ставит крестик по второму рисунку. "Мне следует обратиться в больницу?" - спросила девушка у пользователей.

На вопрос автора поста ответил актер Стивен Фрай. Он выбрал седьмой вариант.

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