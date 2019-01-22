Как стать Моной Лизой за считанные минуты - ВИДЕО
22 января 2019 13:33 148
Если хочется заинтриговать всех вокруг загадочной улыбкой или удивить всех необычным образом сошедшей с полотна красавицы эпохи Ренессанса, выход прост...
Берите в руки краски и кисти! Только не для холста, а для... макияжа!
Необходимы также тональная основа, тени, немного умения и - вауля: вы - таинственная Джоконда! Автор которой на этот раз не знаменитый Леонардо да Винчи, а вы, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.kz.
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