Что может удивить туристов в Польше

В Польше некоторые особенности могут стать открытием для туристов. Польский культурный центр в Калининграде назвал 12 из них.

Так, например, церковный брак здесь приравнен к зарегистрированному в ЗАГСе. После венчания супруги наделяются правами и обязанностями в той же степени, как после официальной регистрации. В случае развода имущество делится пополам.

Day.Az со ссылкой на klops.ru представляет другие удивительные вещи в Польше:

- в кофейных автоматах в Польше можно купить борщ. Его нальют прямо в бумажный стакан. Суп представляет собой свекольный отвар, который подают с начинёнными грибами, мясом или кашами варениками;

- к животным здесь трепетное отношение. В жаркие дни возле магазинов всегда стоят миски с чистой водой, а в парках для выгула собак оборудованы стойки с пакетами для уборки и урнами. Бездомных животных здесь практически не встретить;

- зимой над многими городами Польши стоит смог из-за того, что население пользуется печным отоплением;

- ежегодно 1 августа ровно в 17:0 в Варшаве ровно на одну минуту замирает движение, останавливаются пешеходы, люди в помещениях встают со своих мест, в городе включается сирена. Это - дань памяти героям Варшавского восстания 1944 года;

- сирены, установленные на транспорте польских экстренных служб, настолько громкие, что способны оглушить;

- по воскресеньям многие торговые заведения не работают, потому что большая часть населения в это время идёт в костёл;

- поляки любят вкусно и сытно поесть, поэтому порции в кафе просто огромные, а вторые блюда подаются вместе с гарниром;

- в стране почти не бывает кинопремьер на польском языке. Чаще всего новинки показывают на языке оригинала с польскими субтитрами;

- жители Польши - большие любители путешествий, поэтому билеты на автобус или поезд можно приобрести буквально за копейки. Цены на акционные билеты в страны Европы стартуют от одного евро.

- в Варшаве самым популярным местом для свиданий у молодёжи и встреч для туристов стала огромная искусственная пальма, установленная на пересечении проспекта Шарля де Голля и Иерусалимских аллей. Пальму сделали в 2002 году, она должна была простоять в Варшаве всего год, но задержалась;

- в дни религиозных праздников в Польше не работают бары, рестораны и магазины.

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