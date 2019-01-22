Отели, в которых, по легенде, живут призраки - ФОТО

На первый взгляд ничего страшного в этих местах нет, но вы удивитесь, когда узнаете их историю.

The First World Hotel, Малайзия

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, этот отель находится в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, и пользуется популярностью у постояльцев, которые не прочь попытать удачу в казино. Здание отеля поражает своим размером: в нем больше семи тысяч номеров, а на территории расположился большой парк развлечений и даже тропический лес. Но особая гордость азиатского The First World Hotel - полтергейст, который, по словам очевидцев, был замечен чуть ли не во всех комнатах. Служащим отеля даже пришлось придумать легенду о том, что это несчастные души неудачливых игроков, промотавших свое состояние в стенах казино.

The Fairmont Le Château Frontenac, Канада

Замок Фронтенак, расположенный в Квебеке, считается одним из самых фотографируемых отелей в мире. В 1981 году это здание в стиле шатоэск было включено в список Национальных исторических мест Канады. Отель The Fairmont Le Château Frontenac назван в честь Луи де Бюада де Фронтенака, графа Фронтенака и Палюю, который был губернатором колонии Новая Франция в конце XVII века. Его считают отцом-основателем Канады. Легенда о том, что призрак графа Фронтенака до сих пор бродит по коридорам отеля родилась давно, вероятно, потому что отель выглядит настолько загадочно и кинематографично, что кажется, его стены скрывают страшную тайну.

Hotel Monteleone, Новый Орлеан, США

По легенде, в отеле Monteleone живут сразу несколько призраков: дружелюбная девочка-привидение, которая даже пытается общаться с постояльцами, и дух хозяина отеля, который живет в больших резных часах в холле на первом этаже. Владелец отеля был сицилийцем, его звали Антонио Монтелоне. Он приехал в Новый Орелан в 1880 году, а уже в 1886 году купил небольшой отель на пересечении Королевской и Ибервильской улиц. Служащие отеля шутят, что нет ничего удивительного в том, что в здании шикарного отеля живут призраки, ведь ему больше ста лет.

Toftaholm Herrgard, Швеция

Усадьба-отель Toftaholm Herrgard уютно расположилась на берегу шведского озера Лаган. Постояльцы рассказывают, что в этом уединенном здании иногда слышатся странные звуки. Говорят, что здесь живет дух юноши, молодого простолюдина, который однажды полюбил дочь барона. Несмотря на то, что девушка ответила крестьянину взаимностью, барон выдал ее замуж за другого. В тот же день влюбленный юноша повесился в комнате номер 324, из которой и слышатся стенания. Навеки привязанный к местам, где когда-то давно был недолго счастлив, призрак продолжает страдать по сей день.

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