В Китае обнаружена глубочайшая голубая дыра

Специалисты измерили глубину естественного резервуара с водой на территории китайского города Саньша и пришли к выводу, что глубина гигантского природного колодца является рекордной. Об этом, как передает Day.Az, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая.

По данным ученых, глубина природного резервуара немного превосходит 300 м. Предыдущий рекордсмен, голубая дыра Дину на Багамских островах, имеет глубину около 200 м.

Официальное название глубоководной пещеры - Юнълэ ("Вечная радость"). Специалисты рассказали, что диаметр дыры на поверхности достигает 130 м и постепенно сужается до 36 м.

"Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность", - подчеркнули в центре океанического прогнозирования окружающей среды Китая.

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