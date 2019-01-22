Первая помощь при отравлении угарным газом

В холодные дни в результате увеличения потребностей в природном газе растут и случаи отравления угарным газом. К сожалению, многие не знают как действовать в таких случаях.

О том, что надо делать при отравлении угарным газом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра (КМЦ), главный токсиколог министерства здравоохранения Азер Магсудов, передает Day.Az.

Главный токсиколог Минздрава сказал: "В большинстве случаев отравление угарным газом происходит в ванной комнате и в закрытых помещениях. Поэтому быть предельно внимательным при использовании газового оборудования - одно из самых важных условий, которое следует соблюдать в первую очередь. Если человек потерял сознание, его нужно срочно вывести из закрытого помещения, положить на спину, распахнуть ворот одежды, по возможности для открытия дыхательных путей очистить от слизи ротовую полость, приложить на голову и грудь холодный компресс, поднести к носу ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом, если пострадавший не дышит обязательно сделать искусственное дыхание и обязательно вызвать скорую помощь".

А если пострадавший от отравления угарным газом находится в сознании, необходимо вывести его на чистый воздух. В результате отравления снижается температура. Поэтому пострадавшего надо накрыть теплым одеялом, дать теплое питье и обязательно обратиться в медицинское учреждение, сказал доктор.

По его словам, отравление угарным газом можно предотвратить. Существуют датчики, реагирующие на угарный газ. В случае появления отравляющего газа они подают сигнал и перекрывают подачу газа.

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