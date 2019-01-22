Найдена редкая экзопланета, распадающаяся на части
В дальнем космосе астрономы заметили редкий и необычный объект - экзопланету, которая буквально распадается на части.
Это планета размером с Нептун, которая расположена на расстоянии 800 световых лет от Земли. Ей присвоили название K2-22b, сообщает The Astronomical Journal.
Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, наблюдения показали - проходя перед своей звездой, объект оставляет за собой асимметрическое облако, которое, скорее всего, является шлейфом отколовшихся частиц.
Отметим, что из 3 800 известных ныне экзопланет всего три относятся к категории разрушающихся. Либо они крайне редки, либо период распада завершается очень быстро, и ученые просто не успевают их заметить.
Группа астрономов наблюдала за K2-22b в течение нескольких месяцев. Они установили, что она совершает полный оборот вокруг звезды всего за девять дней. Также выяснилась странная деталь - пылеобразный материал располагается не только позади планеты (это было бы объяснимо), но и перед ней.
Состав пород, а также причины разрушения объекта ученым пока установить не удалось, но они планируют продолжать научную работу.
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