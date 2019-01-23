Маленькая девочка рисует на бумаге и шокирует своим талантом - ВИДЕО
В Китае стало вирусным видео, на котором маленькая девочка мастерски рисует, почти как набившая руку взрослая художница, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.
В Китае родители засняли на видео свою одаренную маленькую дочь, которая мастерски рисует в столь юном возрасте. Таланту девочки могут позавидовать уже взрослые, набившие руку художники.
На кадрах видно, как малышка неумело держит в руке фломастер, однако это не мешает ей уверенно и искусно рисовать красивых кошечек.
Девочка изящно проводит линии, рисуя как большие, так и маленькие изображения. При этом ребенок настолько увлечен процессом, что никак не реагирует на шум и другие внешние раздражители.
Посмотревшие видео пользователи Сети были настолько удивлены ее талантом, что устроили настоящие дебаты. Одни полагают, что видеозапись - не что иное, как фейк, другие думают, что малышка на самом деле одаренная.
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