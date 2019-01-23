Каспийский форт Боярд: как выглядит заброшенная крепость - ВИДЕО
23 января 2019 10:13 393
Одиноко стоящую в Каспийском море крепость местные жители прозвали как "Дагестанский форт Боярд".
Как передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан, раньше здесь располагался цех по испытанию оружия "Дагдизель". Общая площадь - больше пяти тысяч квадратных метров. Высота вместе с вышкой - почти 42 метра. Толщина подводных стен - полтора метра. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек.
Сегодня полуразрушенное здание - убежище для морских птиц и экстремалов, но его по-прежнему окружают мифы.
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