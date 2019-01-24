У аспирина нашли опасный побочный эффект

Ежедневный прием аспирина может понизить риск сердечного приступа или инсульта, но у этого лекарства есть опасный побочный эффект. Он разжижает кровь и способен спровоцировать внутренние кровотечения, выяснили британские ученые.

Как сообщает JAMA, такое осложнение встречается достаточно редко, но представляет собой угрозу для жизни, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

Ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых принимали участие более 164 тысяч человек. Часть из них регулярно принимала аспирин, часть - плацебо.

Средний возраст испытуемых составил 62 года (от 53 до 74 лет). Половина из них находилась под наблюдением в течение длительного времени - около пяти лет. В исследовании рассматривали дозы аспирина до 50 до 500 мг. Как правило, максимальная доза, назначаемая врачами, не превышает 100 мг.

Оказалось, что у первой группы абсолютный риск смерти от сердечных приступов, инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 0,38%. Но вероятность сильных кровотечений возросла на 0,47%.

Авторы отметили - хотя профилактическая польза аспирина доказана, к этому лекарству нужно относиться с осторожностью, особенно в пожилом возрасте.

Людям, которые не страдают от нарушений в работе сердца и сосудов, вовсе не рекомендуется его принимать.

Профилактика аспирином может быть оправдана для тех, у кого вероятность сердечного приступа в ближайшие годы составляет не менее 10%, при условии отсутствия проблем со свертываемостью крови.

Предыдущие исследования показали, что аспирин может быть полезен для предотвращения рака кишечника - после годичного курса количество полипов, которые свидетельствуют о предрасположенности к онкологическому заболеванию, сократилось на 22%.

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