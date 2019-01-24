Супинг: как работает новая диета
Джусинг уже перестал быть трендом, а на его место пришел супинг. Суть понятна из названия - питание супами. Но есть одна важная деталь - такие супы должны разгружать организм. Фанаты такой диеты расхваливают ее на все лады, ведь супинг не только дает организму питательные вещества, но еще и улучшает циркулирование крови, а также улучшает самочувствие.
Как передает Day.Az со ссылкой на gotovim-edim.ru, преимуществом такого питания является отсутствие чувства голода на протяжение дня, а также восстановление уровня сахара в крови. Очищать организм можно одним из трех способов: употреблять супы на протяжение суток, трех или пяти дней. Проводить такую диету нужно не менее четырех раз в год.
Если вы захотите улучшить состояние организма или похудеть таким образом, не забывайте и об ограничениях. В супы нельзя добавлять огурцы, семена тыквы и сельдерей. Во время диеты нужно отказаться от сахаросодержащих продуктов, фруктов, белков животного происхождения, молочных продуктов, сигарет и алкогольных напитков.
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