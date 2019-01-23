Как создают лимузины для президентов - ВИДЕО

23 января 2019 16:27

Минпромторг показал процесс создания автомобиля Aurus. Видео опубликовано на канале ведомства в Youtube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах показаны эскизные проработки будущего автомобиля, его компьютерное моделирование, настройка систем управления, сборка, краш-тесты, а также работа над интерьером машины.

Автомобили Aurus представляют семейство машин класса люкс на единой модульной платформе. Предназначены для первых лиц государства.

Одной из таких машин - Senat Limousine - с прошлого года в поездках пользуется Владимир Путин. Впервые президент проехал на этом автомобиле по территории Кремля по пути на церемонию своей инаугурации. В январе этого года Путин в Белграде прокатил на Aurus президента Сербии Александра Вучича.
 

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Процесс создания президентского лимузина Aurus показали на видео

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