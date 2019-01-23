Как создают лимузины для президентов - ВИДЕО
Минпромторг показал процесс создания автомобиля Aurus. Видео опубликовано на канале ведомства в Youtube, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
На кадрах показаны эскизные проработки будущего автомобиля, его компьютерное моделирование, настройка систем управления, сборка, краш-тесты, а также работа над интерьером машины.
Автомобили Aurus представляют семейство машин класса люкс на единой модульной платформе. Предназначены для первых лиц государства.
Одной из таких машин - Senat Limousine - с прошлого года в поездках пользуется Владимир Путин. Впервые президент проехал на этом автомобиле по территории Кремля по пути на церемонию своей инаугурации. В январе этого года Путин в Белграде прокатил на Aurus президента Сербии Александра Вучича.
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