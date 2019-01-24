Что запрещено делать звездам по контрактам
Звезды заключают контракты со многими представителями шоу-бизнеса, от продюсеров до представителей хоккейного клуба. Некоторые из пунктов в контрактах весьма необычны, а наказания за их невыполнение - суровы. Day.Az со ссылкой на anews.com расскажет, что запрещено делать некоторым звездам по контракту
Без улыбки
Американский комик Бастер Китон большую часть жизни снимался в немом кино. Он снимался в комедиях, но никогда не улыбался сам, за что получил прозвище "Комик без улыбки". В контракте есть пункт, который запрещал Бастеру улыбаться во время съемок и вне площадки. По словам продюсеров, с каменным лицом актер выглядел еще более комично.
Суицид
Певица Деми Ловато начала сниматься еще будучи подростком. Когда девушка стала известной, на нее обрушился психологический кризис. Из-за этого она часто впадала в депрессии и не могла нормально работать. Продюсеры знали об этом, потому и добавили в контракт один пункт, согласно которому Деми не имела права покончить жизнь самоубийством.
Игры на приставках
Тренеры хоккейного клуба "Ванкувер Кэнакс" посчитали, что хоккеисты должны общаться друг с другом, а не играть в виртуальные игры. Владельцы клуба добавили в контракты спортсменов пункт, согласно которому им запрещено брать с собой на соревнования игровые приставки.
Без проигрышей
Боксер Марко Хук не имел права проигрывать, согласно контракту с Sauerland Event. В случае поражения контракт с боксером тут же могли расторгнуть.
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