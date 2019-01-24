Субкоманданте Маркос: самый таинственный революционер нашего времени

Никто не знает его настоящего имени, лица и возраста, сам он говорит, что родился 1 января 1994 года - в день индейского восстания. Субкоманданте Маркос стал тем, кем становиться не хотел - медийной маской, растиражированным героем антиглобализма.

Новые левые

Крах мирового социалистического лагеря, торжество идей либерализма и демократии должно было оставить в прошлом времена революционных движений и борьбы против мирового капитала. Маятник истории, однако, не мог оставаться на месте и качнулся, вероятно, по инерции, в обратном направлении. На этот раз голос революции прозвучал из далекой от, казалось бы, только что рухнувшей Берлинской стены Мексики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на russian7.ru, голос этот был столь твердым и уверенным, что не только всколыхнул Мексику, но и эхом прокатился по всему миру, вдохновив деморализованное левое движение на новую борьбу, выдвинув перед ним лозунги, соответствующие наступившей эпохе, дав мощный толчок антиглобализму как обширному явлению.

Лицом, а точнее маской, нового революционного движения стал человек, которого кто-то ассоциирует с Че Геварой и преемственностью революционных традиций, кто-то считает последним отголоском уходящих времен, прощальным штрихом эпохи революционной романтики. Как бы то ни было, Субкоманданте Маркос, как принято его называть, - одна из самых загадочных личностей современности.

Субкоманданте (заместитель командующего повстанцами) Маркос руководит Сапатистской Армией Национального Освобождения (САНО), Генеральный штаб которой находится в селении индейцев-тохолаболей в глубине Лакаденской сельвы (штат Чьяпас) на границе с Гватемалой, по иронии судьбы носящем название Ла-Реалидад, что в переводе с испанского означает "реальность".

Сапатисты

Сапатистская Армия Национального Освобождения была создана 17 ноября 1983 года группой политических активистов из различных организаций, ставивших своей целью создание партизанского очага в стиле революционных традиций Че Гевары. В глубине Лакаденской сельвы нашли убежище многие индейцы, бежавшие от религиозных преследований и произвола помещиков-скотоводов. Они образовали диссидентские общины, в которых видел опору революционного движения Маркос, пришедший в эти места в начале 1980-х годов.

В те времена Маркос еще не был Маркосом, его настоящее имя до сих пор достоверно не известно. Принято считать, что Маркос в реальности Рафаэль Себастьян Гильен Висенте, выходец из среднего класса, закончивший философский факультет Мексиканского национального автономного университета (УНАМ), получивший звание профессора философии, ставший леворадикальным писателем и идеологом. До ухода в Лакаденскую сельву он был преподавателем теории коммуникационных технологий в Столичном автономном университете.

В Чьяпас Маркос прибыл вместе с группой студентов, вдохновленных недавней победой Сандинистской революции в Никарагуа, а также стремительно развивавшимися освободительными партизанскими войнами в Сальвадоре и Гватемале. В своих взглядах Маркос опирался на кубинский пример, а также на классическую марксистско-ленинскую теорию, которую рассчитывал привнести в индейскую среду.

Долгая работа

Первые контакты с диссидентскими общинами ознаменовались полным крахом подобных надежд. Действительность индейских общин, не вписывавшихся в "классические" теоретические и идеологические рамки не восприняла идеи молодых революционеров, потерпевших свое первое поражение.

Сдаваться будущий Субкоманданте не желал, применив политическую гибкость и терпение. Процесс складывания САНО начался, несмотря на то, что на него ушло десятилетие. Маркос и его товарищи из революционного авангарда превратились в учеников, признав недостаточность своих университетских теорий. Способность к диалогу, умение слушать, воспринимать и переосмыслять свои идеи и убеждения сделала Маркоса выразителем действительной воли беднейших слоев индейского населения, сплотила общины под его началом.

Ниша Маркоса

Руководителем движения, однако, сам он себя не считает. Само понятие "руководства" в среде сапатистов условно, поскольку общины управляются коллективно. Передача власти одному лицу не приемлема, а Маркос - всего лишь исполнитель, один из многих и подчиняется воле гражданских индейских общин, принявших решение вести революционную борьбу.



Ниша Маркоса - идеологическое, пропагандистское позиционирование движения, в этом смысле, он стал своего рода посредником между внешним миром и индейским революционным движением. Этому в немалой степени способствовал его талан писателя и публициста. Его сочинения, в том числе, знаменитая "Четвертая мировая война" отличаются яркостью, образностью, смешением политических идей и символов.

Нужно отметить, что в процессе этого переосмысления и ученичества революционные теории, на индейской почве приобретшие различные черты от коммунизма и реформизма до анархизма (за что Маркоса критиковали и критикуют представители выше названных левых течений), переплелись с индейской мифологией и религиозными учениями, народными представлениями.

Принципы сапатизма

Название "сапатизм" происходит от имени генерала Эмилиано Сапаты, выходца из Чьяпаса, бывшего самым популярным героем мексиканской революции 1910-1920-х годов, взгляды которого были близки к позиции анархистов. После его убийства в 1919 году, Эмилиано Сапата стал настоящей легендой, которая органично вплелась в индейскую мифологию.

Мир узнал о сапатистском движении 1 января 1994 года, в день, когда вступил в силу договор о НАФТА, прямым следствием которого было экономическое притеснение индейского населения.

В этот день тысячи вооруженных индейцев в масках занимают семь муниципальных центров Чьяпаса и объявляют войну мексиканскому правительству. Вооруженное противостояние, однако, длится недолго - вскоре сапатисты изъявляют желание бороться за права индейцев путем переговоров. По их инициативе в период между 1995 - 2002 годами проводится ряд конференций, привлекших внимание международного сообщества.

Это согласуется с одним из основных принципов сапатизма - не делать ставку на военное решение конфликта. Маркос выразил его в словах: "Мы не рождены для того, чтобы убивать, или для того, чтобы быть убитыми. Только для того, чтобы быть услышанными". Сапатисты стремились не допустить жертв среди гражданского населения, что также было одним из главных принципов повстанцев.

Ярким событием конца 2000 - начала 2001 года стал мирный "поход цвета земли" на Мехико с требованием конституционного признания прав и культуры индейцев, в ходе которого Маркос выступил с яркими заявлениями перед многотысячными толпами собравшихся жителей столицы. В этот период популярность Маркоса достигает апогея: согласно опросам, его рейтинг составлял 70% - почти в два раза выше, чем у действовавшего президента. В немалой степени этому способствовала моральная и нравственная безукоризненность Маркоса, похвастаться которой не могла ни одна политическая сила.

В 2002 году сапатисты терпят поражение - Верховный суд заявляет о невозможности внесения поправок в конституцию, договоренности о которых, казалось бы, были достигнуты. С этого времени сапатистское движение теряет былую силу и размах. Надежда на выход его из тени и возвращение на новостные ленты и страницы газет все же сохраняется у различных представителей левых.

Маска

Широким явлением стала "мода на сапатизм": штат Чьяпас превращается в одно из направлений туризма, фирма Benetton даже пытается безуспешно связаться с Маркосом для съемок эксклюзивного ролика рекламы своей походной одежды, а маска "пасамонтаньяс", скрывающая лицо Субкоманданте и его сподвижников, становится символом левого движения.

"Мы - армия мечтателей. Поэтому мы остаемся невидимыми", - говорил Маркос. По наиболее распространенной версии маски надевались с целью защитить повстанцев и их семьи от репрессий со стороны федеральных сил. С другой стороны, маски должны были служить защитой от культа личности - характерной черты латиноамериканских революций. Центр внимания не должен был быть сосредоточен на личностях и портретах, все участники движения являлись частью единого целого. Как заявлял сам Маркос, добиться этого не удалось - единственная разница в том, что он стал первым революционным вождем в маске, "иконой протеста" сравнимой лишь с великим Че.

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