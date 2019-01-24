Отказ писать от руки ведет к изменениям в мозге
24 января 2019 04:11 139
По мнению эксперта в области каллиграфии Юрия Ковердяева, отказ от письма непременно отразится на людях, особенно пострадают дети. Специалист утверждает, что письмо является важной функцией развития мелкой моторики и развития человеческого мозга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
- Это опасно для детей и в дальнейшем для их детей. Если сейчас дети не привыкнут писать, они своих детей уже не будут приучать к этому, - отметил эксперт.
Специалиста также беспокоит, что с развитием технологий люди не только отказываются от письма, но и перестают набирать сообщения на клавиатуре, делая это при помощи голоса. Это еще дальше отталкивает людей от необходимости писать.
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