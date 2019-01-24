Что нельзя передавать в тюрьму

Жизнь непредсказуема и иногда нам могут понадобиться специфические знания, в обычной жизни бесполезные. Итак, Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие вещи и продукты категорически нельзя передавать подозреваемым и заключенным, а какие должны быть в передаче.

Нужно понимать, что в каждом исправительном учреждении список и форма допустимых и недопустимых вещей может отличаться, но существует и официальная норма.

Что запрещено:

Алкоголь и напитки с любой дозой содержания алкоголя. В список входит и квас.

Продукты с небольшим сроком годности и требующие термической обработки, а также те, которые нужно хранить при низкой температуре.Это относится к вареной и полукопченой колбасе, ливеру, паштетам, голубцам, печени, крупам, яйцам, молочным продуктам, грибам, консервам, домашнему салу, майонезу, ягодам, выпечке с кремом. Копченое мясо и рыба принимаются только в холодное время года, и с апреля по октябрь запрещены для передачи.

Также не пройдут и домашние маринады. Огурцы, помидоры, зелень также запрещены для передачи.

Кроме того, все продукты должны быть в полиэтиленовых пакетах или пластиковых контейнерах, стеклянные и жестяные банки не примут.

Нельзя передавать красные и голубые вещи, а также одежду цвета хаки, камуляжного стиля, похожую на армейскую форму. Также не примут ремни и пояса.

Под запретом бритвы с открытыми лезвиями, наличные деньги, наручные часы, любая оптика (бинокли, линзы, монокли), строительные инструменты, все, что можно использовать как холодное или огнестрельное оружие, взрывчатые и ядовитые вещества, игральные и топографические карты, порнографические журналы, цветные канцелярские принадлежности (фломастеры, краски, карандаш, маркеры), любые электронные гаджеты и печатные машинки, копировальная бумага.

Также подозрение вызовут документы, которые не относятся непосредственно к отбыванию срока заключения.

Могут возникнуть проблемы с лекарствами. Их принимают для передачи только по письменному рецепту врача. Запрещены препараты, влияющие на психическое состояние.

Что разрешено:

Среди продуктов можно отметить соленое сало, вяленое мясо с долгим сроком хранения, хлеб, печенья, вафельные торты, баранки, сушки, кексы (при осмотре они разрезаются на части), сыр, лук, чеснок, лимоны, яблоки, подсолнечное масло (сливочное - только в СИЗО).

Кроме того, разрешена еда быстрого приготовления - лапша, пюре, супы, каши - и бульонные кубики. Можно передавать мед, сгущенку в мягкой упаковке и конфеты без оберток, можно шоколадные, но лучше карамельки.

Отдельно стоит упомянуть чай и кофе, которые в местах заключения являются своеобразной валютой. Для передачи их нужно извлечь из заводских упаковок и пересыпать в прозрачный пакет. То же самое касается сигарет и папирос, которые стоит передавать, даже если ваш заключенный не курит. Это главное средство расчета в местах не столь отдаленных.

В списке разрешенных к передаче продуктов также детское питание и гигиенические прокладки для женщин.

Также для передачи допускаются носки, нижнее и постельное белье, полотенца, обувь (тапочки, кеды, кроссовки), футболки, спортивные костюмы (темных цветов, кроме хаки, красного и голубого), расчески, мыло, зубная щетка и паста, шампунь, безопасные бритвы, алюминиевая или пластиковая посуда, бумага, ручки, фото близких (не больше трех), кипятильник, настольные игры (шашки, домино, шахматы).

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