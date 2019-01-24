Названы лучшие направления для отдыха на море
Эксперты составили рейтинг самых популярных мест для отдыха с детьми после опроса 1000 семей. Им удалось выяснить, где в Европе пляжный отдых более привлекателен. Курорты оценивались по следующим критериям - цена тура на четырех человек, температурные условия, детские развлечения и достопримечательности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, на первом месте оказался греческий остров Крит, ежегодно его посещают более 4 миллионов туристов. По мнению большинства участников опроса, на острове самый благоприятный климат для отдыха - температура воздуха летом составляет 24 градуса тепла. Здесь также много мест для отдыха с детьми - 10 водных и тематических парков.
Второе по популярности место - Коста-Бланка в Испании. Большое количество опрошенных сделали свой выбор из-за комфортного климата - теплое море, температура воздуха летом около 27 градусов тепла, а также благодаря большому количеству парков отдыха для детей.
Третье по популярности место - Кипр, который был выбран за доступные цены, комфортную температуру воды и интересные парки развлечений. В топ-10 также вошли Коста-Брава, Коста-Дорада, Майорка, Мальта, Корфу и Сардиния.
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