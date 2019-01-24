Точный гороскоп на четверг

Сегодня гороскоп очень благоприятен для творческих находок и любви, но не очень хорош для повседневной рутинной работы. В этот день невинный комплимент может растопить вам сердце и заставить поверить в невозможное, а безобидная шутка или замечание - вызвать целую бурю негодования. Конечно, такие эмоциональные качели могут добавить в отношения остроты, однако при этом не забывайте вовремя останавливаться, чтобы потом не пожалеть об опрометчивых поступках. И еще: идеи, которые сегодня придут вам в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня у Овна будет плохо с чувством юмора - особенно если оно направлено в его адрес! В течение дня у него в душе может накапливаться раздражение, которое Овен с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ним подшучивать или ему возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и самого себя, Овну сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы - здесь его серьезность будет играть ему только на руку.

Телец

День предоставляет Тельцу прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже - не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в его планы, ситуация может раз за разом подталкивать Тельца к этому, предоставляя ему шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений - словом, любой сферы жизни Тельца, где он способен продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Близнецы

Большую часть дня деловая активность Близнецов будет практически равна нулю, зато они с удовольствием проведут свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Близнецы неожиданно для себя выступят инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Близнецов в ужас: сегодня день, когда они больше всего на свете ценят отдых, уют и комфорт.

Рак

Как бы ни хотел Рак расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Рака, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Раку ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: сегодня ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Рак сможет, только если будет полноправным участником событий.

Лев

Лев может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Льва могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Льва - от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Дева

Настроение Девы может ввести в заблуждение кого угодно, но только не ее саму. Весь день она может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Деву и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Деве сегодня не будет сидеться на месте, как бы она ни старалась доказать себе и окружающим обратное.

Весы

Весам необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за них. Правда, некоторые повороты событий могут их удивить: они не будут вписываться в рамки их повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Весы сумеют посмотреть на многие вещи под новым углом и увидят мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошли мимо.

Скорпион

Сегодня судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Скорпиона, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Стрелец

Стрелец будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины - особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Стрельцу большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Стрельца вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенный из себя Стрелец опаснее разъяренного быка!

Козерог

У Козерога будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажется он сам. В течение дня кто-то из окружения Козерога вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль... Впрочем, и сам Козерог вряд ли сегодня станет исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Водолей

Вставая утром с постели, Водолей не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Водолея прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства - любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Водолея, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Рыбы

Рыбам следует прислушиваться к своей интуиции - она поможет им ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы - непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Рыбам максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Рыбы имеют шанс встретить человека, заставляющего их сердце учащенно биться.

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