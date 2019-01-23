Ученые: Чем грязнее воздух, тем печальнее люди

Как известно, грязный воздух снижает когнитивные показатели, продуктивность труда, коэффициент интеллекта (IQ) и подрывает здоровье в целом. Теперь сюда добавили и эмоциональный фон.

Согласно данным Массачусетского технологического института, качество воздуха может влиять на решения, принимаемые человеком. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на meddaily.ru.

Когда человек находится не в благополучном расположении духа, он склонен принимать необдуманные решения.

В дни с высоким уровнем загрязнения люди чаще вели себя импульсивно и шли на риск из-за подавленного и тревожного состояния. Это было установлено при сопоставлении информации об уровне загрязнения в ряде китайских городов и эмоциональной окрашенности сообщений в социальной сети Sina Weibo, имеющих геолокационную метку.

Оказалось, больше всего сильное загрязнение снижало показатели счастья у женщин и у людей с высоким уровнем дохода. Эксперты советуют внимательно выбирать место проживания, использовать защитные маски, системы очистки воздуха и реже бывать на улице при высоком уровне загрязнения воздуха.

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