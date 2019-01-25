Эту записку незнакомец передал родителям больного мальчика. Мама в шоке - ВИДЕО
25 января 2019 00:30 104
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Источник: Гвоздь
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