Плавающий с дельфином пес стал звездой сети - ВИДЕО

В австралийском городе Гленег на видео попал черный лабрадор, плавающий с дельфином в ручьях Патавалонга. Любопытную сцену опубликовали на YouTube-канале ViralHog, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Я посмотрел на реку и увидел черного лабрадора, который плыл за дельфином. Они плескались вместе, а со стороны это выглядело, как будто они играют", - говорит очевидец журналистам издания El Comercio.

Женщина утверждает, что уже через двадцать минут на берегу собралась толпа, чтобы увидеть, как собака и дельфин играют в воде. Но лабрадор на тот момент был очень измотанным. Затем пес вернулся к хозяину на берег целым и невредимым.

"Друзья - это семья, которую мы выбираем себе сами", - комментируют ролик пользователи сети. На момент публикации видео собрало больше 10 тысяч просмотров и десятки "лайков".

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