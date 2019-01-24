Плавающий с дельфином пес стал звездой сети - ВИДЕО
В австралийском городе Гленег на видео попал черный лабрадор, плавающий с дельфином в ручьях Патавалонга. Любопытную сцену опубликовали на YouTube-канале ViralHog, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Я посмотрел на реку и увидел черного лабрадора, который плыл за дельфином. Они плескались вместе, а со стороны это выглядело, как будто они играют", - говорит очевидец журналистам издания El Comercio.
Женщина утверждает, что уже через двадцать минут на берегу собралась толпа, чтобы увидеть, как собака и дельфин играют в воде. Но лабрадор на тот момент был очень измотанным. Затем пес вернулся к хозяину на берег целым и невредимым.
"Друзья - это семья, которую мы выбираем себе сами", - комментируют ролик пользователи сети. На момент публикации видео собрало больше 10 тысяч просмотров и десятки "лайков".
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