Ученые выяснили, зачем древние египтяне портили гробницы

На юге Египта в городе Эдфу археологи обнаружили гробницу с изображениями мужчины и женщины, иероглифы сообщили их имена и род занятий. Об этом сообщает LiveScience, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

Но скульптурные изображения и надписи были повреждены, причем вскоре после захоронения. Как рассказала руководительница проекта Надин Моллер, это было сделано намеренно: "В Древнем Египте стирание личного имени было символическим актом, оно как бы стирало память о человеке и уничтожало его в загробной жизни".

Наполовину уничтоженные надписи сложно прочесть, но эксперты считают, что перед нами захоронение семьи высокопоставленного чиновника: мужчина, вероятно, был руководителем администрации города, а женщина происходила из знатной семьи. Они были погребены между 1500 и 1450 годами до н. э.

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