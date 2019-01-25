Удивительная страна Гельвеция - ФОТО

Интересно, смогли бы телезнатоки за одну минуту ответить, что означает международное сокращенное обозначение Швейцарии - СН? С остальными странами все просто и понятно: A - Австрия, F - Франция, I - Италия, RUS - Россия, даже DE понятно: Дойчланд (пишется Deutschland ) - Германия. Но что такое СН? Второй вопрос: что за дама по имени Гельвеция изображена на швейцарских монетах? Два вопроса знатокам, причем второй является подсказкой к первому!

Минута для обсуждения закончилась, СН - это Confederatia Helvetia - Конфедерация Гельвеция, официальное международное название Швейцарии. Гельветы - древнее кельтское племя, еще за полтысячелетия до нашей эры населявшее территорию современной Швейцарии. А на монетах Швейцарии - изображение Гельвеции - мифической покровительницы швейцарских предков гельветов, выполненное в виде античной богини с копьем и щитом. Идея внешнего облика ясна: Родина-мать должна быть вооружена, чтобы защитить своих детей, и красива, как Гера, Афина и Афродита, вместе взятые. И имя древнеримское - красивое и звучное. Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru представляет читателям интересные факты об этой удивительной стране.



Бедная Швейцария

Странный заголовок, но это не опечатка: до конца XIX века Швейцария была бедной сельскохозяйственной страной, покрытой на 65% горами и собирающей урожаи лишь с четверти своей территории (остальное - лес, города и деревни), обрабатывая каждый крохотный клочок земли в долинах и на крутых склонах, оставляя знаменитые Альпийские луга для пастбищ. Когда Вы пролетаете над Швейцарией на самолете, она похожа на мозаичное панно, состоящее из белых хрусталиков гор и разноцветной смальты полей.







В советские времена каждому студенту, даже не очень внимательно читавшему работы Ленина и вытянувшему на экзамене билет по "теории слабого звена" было понятно, что речь идет о России, и что поэтому именно в России назрели все условия для революции. На самом деле теория "слабого звена" была разработана Лениным для ...Швейцарии, в содружестве с известным швейцарским коммунистом Платтеном. Да-да, именно тем, который был ранен, заслонив своим телом Ленина от пули во время покушения на него в 1918 году в Петрограде. Платтен связал свою судьбу с революцией и Страной Советов и жестоко за это поплатился: переехав в СССР в 1923 году, он был позже репрессирован (и, как многие, только посмертно реабилитирован), умер в 1942 году, так больше никогда не увидев своего процветающего Отечества.



Родине Платтена, в отличие от него самого, очень повезло, что в России случилась революция, Владимир Ильич срочно уехал туда в немецком опломбированном вагоне и позабыл о стране, в которой провел пару весьма спокойных и благополучных лет. Иначе история могла бы повернуться совсем иначе, и не только для самой Швейцарии. Представляете себе коммунистическую страну в самом центре несчастной Европы, истерзанной Первой Мировой Войной? От этого до Первой Мировой Революции было бы пол-шага - даже не шаг! Но история распорядилась иначе, как бы услышав Бисмарка: "Революции задумываются романтиками, делаются фанатиками, а плодами пользуются подонки".



Конечно, иногда очень хочется, как Василию Аксенову, пофантазировать на тему изменения хода истории. А что бы произошло с Россией, если белогвардейцы закрепились бы в Крыму и образовалась вторая Россия - республика Остров Крым (как китайский Тайвань)? Или - как Татьяне Толстой - представить, что с карты Европы вообще исчезла Италия? Совсем. Это означает для всех нас отнюдь не только исчезновение макарон с прилавков магазинов и Рафаэля изо всех музеев мира, а просто полностью другой ход истории: добрая половина Европы говорила бы на других языках - не потомках латыни, а господствующей религией Европы был бы ... ислам! Но - случилось именно так, как случилось, и оставим историю в покое.



Национальный характер

Что же является самой большой достопримечательностью Швейцарии? Нет, это не часы, не банки и не горы: они есть и во многих других странах. А ее национальный характер, в основе которого - нейтралитет и национальная обособленность не только как государственная политика, а как менталитет народа. И то, и другое вместе позволило этой маленькой стране не только выжить в бесконечных Европейских войнах, но и разбогатеть. С одной стороны, Швейцария открыта всему миру, в первую очередь - через свои банки и транснациональные концерны. Все, даже дети, здесь говорят как минимум на двух иностранных языках, в том числе обязательно на английском. С другой стороны, это самая закрытая страна Европы: она не входит в Евросоюз, в зону Евро, в НАТО и до совсем недавнего времени - в Шенгенскую визовую зону и даже в ООН!







"Freiheit ist ueber Silber und Gold" - написано на стене Базельской ратуши, что означает "Свобода за серебро и золото". Этот девиз гильдии Базельских ремесленников позволяет понять истинное отношение Швейцарцев и к деньгам, и к свободе: одно как средство получения другого.



Швейцарцы патологически законопослушны. Даже законы они нарушают "в рамках действующего законодательства". Два примера. Первый: придуманный швейцарцами официальный уход от уплаты налогов называется здесь "оптимизацией налогообложения". Это - легальный обширный бизнес, причем фирмы, специализирующиеся на этом, сами исправно платят налоги государству, разумеется, по "оптимизированной" схеме. Второй: в Швейцарии узаконены "откаты", мягко называемые "комиссионными" (до 2%), и этот заработок должен декларироваться и подлежит налогообложению.



Швейцарская пунктуальность - особого свойства: прийти раньше, чем за две минуты до назначенной встречи, так же неприлично, как и опоздать. Не опаздывающие люди создали не опаздывающий транспорт.







Служба в армии. Армия Швейцарии не маленькая - 350 тыс. человек на 7-миллионное население. Но знаменита она "не числом, а уменьем", а именно - своей организацией и технической оснащенностью. Срок полной мобилизации в армии Швейцарии - 4 часа! Для сравнения: в постоянно воюющем Израиле (1 место) - это 2 часа. Во всех остальных странах период мобилизации измеряется сутками и даже неделями. Швейцарская армия - общепризнанно - является самой технически оснащенной в мире. Личное оружие содержится дома даже после окончания воинской службы.



Друг-немец, приехавший в Швейцарию работать по контракту и снявший там дом, когда пригласил к себе после новоселья, сказал, что это типичный швейцарский дом. Я оглядел его: ничего особенного, хороший современный дом, с небольшой лужайкой, террасой и зимним садом: ничего особо швейцарского в архитектуре: ни фахверковой конструкции, даже никаких элементов горного шале. Хозяин засмеялся: "не смотри снаружи, пойдем спустимся вниз". В подвале - на первый взгляд все, как обычно в европейском доме - коммуникации: вода, отопление, электричество...Но вот там...Хозяин подвел к огромной металлической двери, которая при открывании оказалась сейфовой, толщиной сантиметров пятнадцать, повернул металлический руль-ручку, а там - бункер со всеми удобствами, системой вентиляции и водоснабжения - на случай непредвиденных обстоятельств. Это - тоже неотъемлемая часть швейцарского менталитета: каким бы безоблачным ни было настоящее, всегда будь готов к другому повороту событий...на всякий случай. То есть, надейся на лучшее, но готовься к худшему.



Эта черта национального характера позволяет им выживать в экстремальных ситуациях. Заслуживает внимания один случай со знакомым швейцарским специалистом (с виду он - дохлый интеллигент, тихоня в очках и с плешью на голове, начальник лаборатории: в общем, по понятиям наших военных, абсолютная "тыловая крыса", "пиджак") на российской дороге...За несколько секунд с шедшей впереди машиной произошла страшная авария, один из пассажиров вылетел из машины (перевернутой в кювете, с еще вращающимися колесами), лежит, залитый кровью и практически полностью оскальпированный. Швейцарца как подменили: пока окружающие русские, стоявшие рядом, приходили в себя и пытались вызвать скорую и ГАИ, он подлетел с автомобильной аптечкой к окровавленному человеку, профессиональными движениями вернул на место скальп, перевязал, сделал укол и даже успел вытереть кровь, пока подъехала скорая. Врачи сказали, что он спас пострадавшему жизнь: все решали считанные минуты. После приезда скорой швейцарец поправил запотевшие очки, вытер потную плешь и опять превратился в незаметного тихоню. А дело в том, что каждый работающий швейцарец не только является одновременно офицером армии, но и способен оказать серьезную первую помощь в экстремальных ситуациях.



Швейцарское чувство юмора

Любой из швейцарских соседей - немец, австриец или француз - счел бы эту фразу забавной шуткой. В Европейском доме средний швейцарец считается "тормозом", напрочь лишенным чувства юмора, героем многочисленных анекдотов. По убеждению соседей, швейцарец имеет отношение к юмору только как предмет для него. На самом деле швейцарцы способны к высшему проявлению чувства юмора - смеяться над собой.



Пример тому - изображение символа страны - Гельвеции в Базеле: ее бронзовая статуя не возвышается над городом, не стоит на постаменте и вообще даже не стоит, а просто, подобрав подол своей античной туники, присела с дороги в тихом уголке на парапете набережной Рейна, скинув сандалии, опустила на землю свое бронзовое копье, бронзовый щит, а также бронзовый... чемодан. Взяться за ручку чемодана считается хорошей приметой, поэтому она натерта многочисленными ладонями до блеска.



Если вы прилетели в Цюрих и едете по подземке из одного терминала в другой, вас ждет небольшой сюрприз: через несколько секунд после того, как поезд тронулся, откуда-то издалека, из глубины тоннеля, раздается едва слышное мычание. Пассажиры начинают оглядываться. Мычание и звон колокольчиков приближаются. Недоумение при этом нарастает и спадает только тогда, когда за стеклом поезда начинается кино: на стенах тоннеля подземки прикреплены постеры с таким расчетом, что при движении поезда на определенной скорости глаз будет видеть 24 картинки в секунду, то есть кино. Чудесная горная панорама, бредущие по Альпийским лугам коровы с колокольчиками и внезапно появившаяся девушка в национальной одежде, расплющившая нос о стекло окна поезда, в одном сантиметре от вашего вытянувшегося от удивления носа.

Поскольку исторически Базелем долгое время правили епископы, логично было бы увидеть памятники им. Один из них - более чем своеобразный: как прозрачный намек на правителя сделан ...старинный фонтанчик в виде дракона с епископским жезлом. Просто-таки культ личности наоборот, неуважение к властям.



И отличный образец швейцарского юмора, опять же в Базеле - механический фонтан коренного швейцарца Жана Тэнгли (основателя "кинетического искусства"), одно из устройств которого - огромное решето, постоянно зачерпывающее воду из бассейна и пытающееся ее поднять. Наглядная действующая модель поговорки "носить воду решетом".







Природа и ландшафт

Бессмысленно описывать природные красоты Швейцарии - они, во-первых, слишком хорошо известны, во-вторых, их лучше увидеть самому. Но о двух потрясающих вещах все-таки стоит упомянуть. Это крупнейший водопад Европы Райнфалль, который низвергается из Швейцарии в Германию с высоты 21 метр. Ширина Рейна до водопада - 150 метров. Мощь и грохот. Трудно говорить, нужно просто стоять и смотреть.



Путешествие через 17-километровый тоннель из немецко- в итальяноязычную Швейцарию. Мы давно привыкли к тому, что за час-два полета можно из средней полосы попасть в субтропики. Но чтобы за несколько минут! После выезда из тоннеля изменилось до неузнаваемости решительно все: растительность, язык, архитектура. Вместо елей и буков - пальмы и цветущая глициния. Вместо готических шпилей, стрельчатых высоких окон и черепичных крыш - белокаменные виллы с римскими лестницами, балюстрадами и мраморными вазонами с извергающейся из них буйной южной геранью. И, конечно, сладкая музыка итальянского языка! Чего стоят одни таящие во рту названия - Лугано, Беллинцона, Тичино, Локарно, Аскона!

Транспорт

Если где-то на свете есть идеально организованный общественный транспорт, так это в Швейцарии. Она представляет собой прямо-таки открытый учебник по организации транспорта: пользуйтесь, читайте и учитесь!



Весь транспорт, включая городские трамваи, ходит строго по расписанию. На автобусных и трамвайных остановках висят электронные табло, на которых высвечивается, через сколько минут какой номер маршрута подойдет. И это очень кстати еще и в целях безопасности, потому что трамвай в Швейцарии ходит абсолютно бесшумно. Как? Автору статьи однажды пришлось наблюдать процесс укладки трамвайных рельсов. Глубина вырытой траншеи - метра три, и в нее укладывается "слоеный пирог" из песка, щебня, геотекстиля, резины, и опять песка, щебня,...и так 15-18 слоев.







Если вы захотите совершить однодневное путешествие по стране, например, из Цюриха в Люцерн, затем по озеру и потом подняться в горы, то легко сможете купить полный билет, который будет включать проезд на поезде до Люцерна, плавание на кораблике (настоящем пароходе!) от пристани до станции подъемника, подъем на зубчатой или канатной дороге до вершины и обратно. Причем все будет с указанием времени отправления и прибытия. И - будьте уверены, что все виды транспорта будут отправляться минута в минуту и вы никуда не опоздаете.



Вообще нужно сказать, что Швейцария - это идеально функционирующий механизм продуманных мелочей. В интернет со своего ноутбука при необходимости вы можете зайти сразу после прилета, прямо в цюрихском аэропорту. А в электричке есть розетки для подключения компьютера. Не говоря уже о том, что туалет и даже душ есть в каждом вагоне. А также жалюзи на окнах и кондиционер.







Так что, если захотите просто покататься по стране на поезде в течение нескольких дней, сходя на каждой понравившейся станции и ночуя в любом понравившемся городе, можете купить проездной на срок от 3 до 30 дней за почти символические деньги.



А, чтобы получить полное представление о том, какие виды транспорта, от самолетов до самодвижущихся повозок бороздили и бороздят воздушные, водные и горные просторы Швейцарии, посетите музей транспорта в Люцерне. Интересно, что взрослых здесь гораздо больше, чем детей.





Национальные языки и кухня

В Швейцарии четыре государственных языка. Если первые три - немецкий, французский, итальянский - может быть, не без труда, но назовут многие (причем будут пытаться обязательно присовокупить английский), но почти никто не назовет четвертый, загадочный ретороманский - язык самых прямых потомков древних римлян. Один мой знакомый, врач (учивший в мединституте латынь), когда услышал ретороманский, обомлел: а все думают, что латынь - мертвый язык и на нем никто не говорит. Да, ретороманский - это латынь практически в неизменном виде. А все дело в том, что после завоевания Римской Империи варварами часть римлян, рассеявшихся по Европе, скрылась от варваров очень высоко в Альпах на территории тогдашнего захолустья Римской Империи, жила очень обособленно, почти не контактируя с внешним миром и не перемешиваясь с другими племенами и народами. За счет этого ретороманцы полностью сохранили язык и внешний облик (генотип): их мужчины - высокие голубоглазые блондины с красивыми носами, растущими прямо из переносицы. Портрет римского патриция. Представляете себе пастуха с телосложением и внешностью легионера, сидящего у костра высоко в горах, потягивающего вино и произносящего "in vino veritas" не из желания блеснуть латинской поговоркой, а просто как заурядную бытовую фразу, мысль вслух. Сейчас в двух Швейцарских кантонах проживает 17 тысяч ретороманцев, или романшей - как они сами себя называют.



Кстати, Вы никогда не задавались вопросом: "а почему итальянцы - потомки древних римлян - совсем не похожи на них?". Где голубые глаза, светлые волосы и кожа? Почему на улице в Италии невозможно встретить человека, похожего на древнеримские статуи? Очень просто: итальянцы являются потомками не только (зачастую - не столько) самих римлян, а и варваров, завоевавших Рим и ассимилировавших в себя римлян. Поскольку варвары были разноплеменны и разноязыки, им легче было взять латынь за "язык межнационального общения", потомком которого является современный итальянский.

Согласно правилам швейцарской системы образования, каждый школьник изучает родной язык (в немецкоговорящем кантоне - немецкий) и один из языков других кантонов - французский или итальянский, а также обязательный английский.



Швейцарский сплав различных языков и культур неминуемо ведет нас к столу, вернее, к мысли, что такой же сплав мы вправе ожидать на швейцарском столе. Вот повезло швейцарцам с кухней! Она потрясающе разнообразна и представляет собой не только смесь французской, немецкой и итальянской. В разных кантонах можно отведать лучшие образцы всех этих кухонь и в чистом виде. Однако есть и абсолютно национальное блюдо швейцарских горных пастухов - сырное фондю. Блюдо, если можно так говорить о еде, гениально по простоте, вкусу и самому процессу трапезы. Небольшие квадратные кусочки черствого хлеба, наколотые на длинные вилки, опускаются в слегка кипящую смесь сыра, белого вина и пряностей. Исторически это была еда пастухов: они брали с собой на высокогорные пастбища непортящиеся продукты - сыр, вино и сухари (или черствый хлеб). Только поставить котелок на огонь - и вот он, горячий и сытный обед!







P.S.: Швейцарцы всегда отшучиваются, когда их спрашивают, почему Швейцария не вступает в Евросоюз: "мы подождем, пока Евросоюз сам не вступит в Конфедерацию Гельвеция". Конечно, сейчас, особенно после ухода Британии, эта шутка выглядит отличным вариантом для ЕС. Одна только загвоздка: для швейцарцев это не более чем шутка. К тому же в стране все решения принимаются и утверждаются не президентом, канцлером или парламентом, а всенародным голосованием на референдумах, результат которого в данном случае абсолютно предсказуем.

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