Лягушка-путешественница преодолела в рюкзаке почти 13 000 км
Крошечное земноводное размером в монетку в 2 фунта выпрыгнуло из рюкзака женщины, когда она распаковывала вещи в своем доме в графстве Ноттингемшир. Изумленная путешественница накрыла лягушку коробкой и позвонила в Королевское общество защиты животных. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.
"Нам позвонила женщина, только что вернувшаяся из-за границы. Из ее сумки неожиданно выпрыгнула лягушка. К нам часто обращаются люди, которые находят в своих вещах ящериц, лягушек, крабов и пауков. И это правильно. Некоторые виды могут были ядовиты, их нельзя трогать самостоятельно. Пару раз у нас просили помощи из-за смертельно опасных скорпионов в чемодане", - рассказала сотрудница Королевского общества защиты животных Пола Джонс.
Привезенное из Африки земноводное было вялым. Лягушка не привыкла к климату Великобритании и сильно замерзла. Когда ее отогрели под лампой, она пришла в себя. О судьбе земноводного позаботятся защитники животных. Специалисты предупреждают, что нужно тщательно обследовать свой багаж перед вылетом, если вы не хотите провезти через границу безбилетника.
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