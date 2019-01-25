Земля находится под прицелом сверхмассивной черной дыры: стоит ли бояться?

Сверхмассивная черная дыра Стрелец A, находящаяся в центре нашей галактики, не только всасывает находящиеся поблизости объекты, но и выбрасывает мощное радиоизлучение. Ученые давно пытались разглядеть эти лучи, но им мешал рассеянный свет, окружающий дыру. Наконец, они смогли пробиться сквозь световой шум при помощи 13 телескопов, которые объединились в единую мощную систему. Впоследствии ими были открыты интересные сведения о ранее таинственных лучах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, чтобы взглянуть сквозь окружающий Стрелец А световой шум, на него были направлены все 13 телескопов. Ученые выявили различия между моментами, когда сигналы от источника попадали на каждый из телескопов. Эти данные помогли им устранить большую часть эффекта рассеивания и получить наиболее четкое изображение объекта. Изучив его, исследователи открыли пугающую особенность черной дыры, но на самом деле в нем нет ничего страшного.

Оказалось, что радиоизлучение исходит из симметричного источника. Луч оказался более узким, чем предполагалось ранее, причем направлен он прямо на нашу планету - точность достигает одной 300-миллионной градуса. К счастью, ученые уверяют, что это излучение не опасно, и в том, что луч направлен прямо на нас, есть огромный плюс. Благодаря счастливой случайности, у ученых есть возможность беспрепятственно изучать одну из самых интересных особенностей самой близкой к Земле сверхмассивной черной дыры.

Хотя световое рассеяние размывает и искажает изображение Стрельца А, это невероятное наблюдение позволило нам определить точные свойства излучений. В будущем мы сможем удалить большинство мешающих эффектов и увидеть, как выглядят объекты вблизи черной дыры, - поделился Майкл Джонсон, один из авторов исследования.

В будущем ученые намерены изучать черную дыру при помощи массива телескопов Event Horizon. Если в этом исследовании наблюдение велось на частоте 86 ГГц, то в случае с новым массивом оно составит 230 ГГц. Получается, что исследователи смогут разглядеть больше деталей и сделать больше прорывных открытий.

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