Одно яйцо в день снижает риск диабета - ИССЛЕДОВАНИЕ

Яйца остаются одним из самых противоречивых продуктов питания. Высокое потребление яиц обычно не рекомендуется, в основном из-за высокого содержания холестерина. Но в то же время, не одним холестерином богаты яйца, но еще и массой биологически активных соединений, поэтому об однозначном вреде говорить нельзя.

Ранее исследователи из Университета Восточной Финляндии показали, что употребление примерно одного вареного яйца в день связано с более низким риском развития диабета 2 типа среди мужчин среднего возраста. А теперь ученые попробовали объяснить эту связь, используя нецелевую метаболомику, для выявления химических веществ, оказывающих полезное влияние.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, пока точную схему влияния яиц на метаболизм выявить не удалось. Тем не менее, исследователи нашли в образцах крови у мужчин, потреблявших яйца каждый день (1-2 шт) определенные липиды , наличие которых было связано с отсутствием диабета 2 типа. И наоборот, у тех, кто яйца обходил стороной, специалисты идентифицировали несколько биохимических соединений в крови, которые предсказывали более высокий риск развития диабета 2 типа, например, в результате снижения аминокислоты тирозина (у диабетиков наблюдается ее дефицит). В целом, употребление 1 ежедневного яйца ассоциировалось с метаболическим профилем, который связан с более низким риском развития диабета 2 типа.

Ученые признают, что однозначных причинно-следственных связей пока обнаружить не удалось. Поэтому планируются дальнейшие подробные исследования с использованием клеточных моделей и животных.

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