В межзвёздной среде впервые обнаружили важнейшую "молекулу жизни"

В межзвёздном газе впервые найден химический предшественник аденина - одного из пяти "строительных блоков" ДНК и РНК. Вещество было обнаружено в окрестностях протозвезды солнечного типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters группой во главе с Шаошанем Цзэном (Shaoshan Zeng) из Лондонского университета королевы Марии.

Речь идёт о гликолонитриле (HOCH2CN). Считается, что именно из него на древнейшей Земле образовался аденин. Напомним, что последний - один из пяти нуклеотидов, из которых состоят ДНК и РНК. Каждая из этих молекул построена из четырёх типов "кирпичиков". Для ДНК это аденин, гуанин, цитозин и тимин, в РНК место последнего занимает урацил.

Открытие было сделано при наблюдении системы IRAS16293-2422 B, расположенной в созвездии Змееносца в 450 световых годах от Земли. Это формирующаяся звезда (протозвезда) солнечного типа, окружённая облаком пыли и газа.

Наблюдения выполнялись с помощью радиотелескопа ALMA. Астрономы наблюдали 15 спектральных линий гликолонитрила. При этом обнаружилось два региона, в которых присутствует это вещество: холодный (-249 ± 8 °C) и расположенный ближе к протозвезде относительно тёплый (-115 ± 38 °C).

Концентрация "молекулы жизни" совсем невелика. В первом регионе она составляет не более (6 ± 2) × 10-10 относительно концентрации молекулярного водорода, а во втором и вовсе (6,5 ± 0,6) × 10-11.



В межзвёздной среде впервые обнаружился гликолонитрил.

Иллюстрация Víctor M. Rivilla & Ben Mills & Herschel-SPIRE 500 microns.

Тем не менее специалисты пока не готовы сказать, как могло образоваться даже такое количество этого важного вещества. Они смоделировали его формирование под воздействием космических лучей, однако, по данным этой симуляции, должно было получиться значительно меньше гликолонитрила. По-видимому, существует неизвестный процесс, приводящий к синтезу этого соединения.

" Мы показали, что эта важная пребиотическая молекула может образовываться в веществе, из которого возникают звёзды и планеты, что делает нас на шаг ближе к выяснению процессов, которые могли привести к возникновению жизни на Земле", - заключает Цзэн.

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