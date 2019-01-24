Знаменитое Instagram-яйцо стало героем симулятора свиданий

В начале января произошло нечто неожиданное: самым популярным фото в Instagram стала фотография обычного яйца, набравшая более 50 млн лайков. А теперь, как будто эта ситуация недостаточно абсурдна сама по себе, кто-то создал симулятор свиданий с этим яйцом.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru, в начале января анонимный пользователь Instagram создал аккаунт World Record Egg, в котором он опубликовал фото обычного яйца и призвал пользователей "лайкнуть" яйца и сделать его самым популярным на площадке. По какой-то неведомой причине пользователи решили подыграть этой шутке, и теперь World Record Egg действительно рекордсмен - у первого фото в аккаунте уже более 50 млн лайков.

Но, если вдруг кому-то оказалось мало всего лишь лайкнуть яйцо, и теперь они хотят завязать со звездой более прочные отношения, то им стоит обратить внимание на World Record Egg Dating Simulator. Да, название игры полностью передаёт её суть - это симулятор свиданий с тем самым яйцом-рекордсменом.





В этой игре вам нужно переключаться между различными приложениями вашего виртуального телефона, разыскивая новые записи и фото яйца и активно проставляя им лайки, делая ретвиты этих записей и т.д. Все эти действия заполняют особую шкалу, демонстрирующую степень симпатии яйца по отношению к вам.





В игре много глупых шуток, связанных с яйцами, есть несколько спрятанных секретов и даже присутствуют элементы хоррор-игры. А ещё вас ждёт две различные концовки - пора узнать, сможете ли вы стать достойной парой для яйца-знаменитости. Скачать эту безумную игру можно здесь.

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