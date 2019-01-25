Точный гороскоп на пятницу

Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться. Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Зато придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни - и в бизнесе, и в быту, и в отношениях с людьми. Ну а рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать - разве что у вас на руках все козыри, и вам известны карты противника.

Овен

Какое бы решение ни потребовалось принять сегодня Овну, это вряд ли получится: ему будет невообразимо трудно сделать окончательный выбор. Причем чем более быстрых и решительных действий будет требовать от него обстановка, тем больше Овен будет замедлять свой темп, вплоть до полной остановки. Впрочем, если окружающие сегодня не станут торопить его и создавать вокруг суету, Овен будет действовать продуманно и четко. Но очень-очень медленно. И не надо за это его осуждать.

Телец

Телец будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Телец сегодня покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии - вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Тельца швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему сегодня решить практически любую бытовую проблему.

Близнецы

Близнецов ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, - дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Близнецы будут к этому готовы, то сумеют провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют им потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на завтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин - благодаря такому меню Близнецы встретят новый день во всеоружии!

Рак

Дела и мысли Рака будут связаны с его близкими людьми - родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Рак может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Раку не пренебрегать своим чувством долга. Сегодня - день, когда ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Лев

Лев рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Льва неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Лев не смог бы решить с наскока, сегодня начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.

Дева

Деву будут занимать вопросы домашнего быта и семейного бюджета - она сделает все, чтобы привести их в порядок! Кроме того, день полезно провести за обдумыванием финансовых планов и дел: любые авантюрные проекты, вроде вложения денег в неизвестный банк, Дева сразу же отметет. Если же Дева запланировала траты - к примеру, на летний отдых - самое время подумать о том, сколько денег на это нужно и где их взять. Если их надо накопить, начните это делать сегодня, - более удачного дня для этого не найти!

Весы

Весы будут полны энергии и сил, но, чтобы не напугать окружающих своим натиском, им придется это скрывать. День потребует от них неторопливого ритма и взвешенных, консервативных решений, так что Весам придется балансировать на грани осторожности и решительности, чтобы хоть как-то продвинуться в делах. Впрочем, благодаря этому, вероятность наделать ошибок будет крайне низка. Пусть Весы сегодня добьются меньшего, чем ожидали, зато уж точно не смогут ничего испортить.

Скорпион

Сегодня жизненная энергия Скорпиона будет находиться на спаде. Даже при всем желании ему не хватит сил разобраться со всеми делами и на работе, и дома! К тем же делам, за которые Скорпион все-таки возьмется, он будет склонен применять весьма консервативный подход, вплоть до решения законсервировать ту или иную проблему до лучших времен. В качестве отдушины звезды гороскопа рекомендуют Скорпиону посетить сегодня какое-нибудь творческое мероприятие - чужое вдохновение поможет ему пополнить свой запас энергии.

Стрелец

Стрелец сумеет многого добиться, действуя консервативно, однако это способно вогнать его в тоску. Все как всегда - это так скучно! Поэтому звезды гороскопа советуют Стрельцу поднять себе настроение небольшими переменами. Поговорите с друзьями о том, как они делают свою жизнь ярче. Возможно, они посоветуют вам отличный фильм, новый магазин или пригласят на вечеринку. Хорошо, если в личной жизни Стрельца сегодня будут присутствовать эксперименты, а на работе - применяться только проверенные методы.

Козерог

В любом деле лучший вариант действий для Козерога - тот, который проверен опытом, временем и им самим. Звезды гороскопа склоняют его мыслить именно в этом направлении, так что любая попытка поэкспериментировать вряд ли удастся. Больше того, она вряд ли вообще придет ему в голову! Зато все старые добрые проверенные пути перед ним открыты. Консервативными методами сегодня Козерог достигнет большего, чем самым блестящим экспромтом!

Водолей

Водолею следует приготовиться к тому, что окружающие будут его поучать. Вполне возможно, в этот день Водолею придется участвовать не в одной скучной беседе, в которой ему будет отведена роль бессловесного слушателя и кивателя головой. Особенно не стоит сегодня делиться с окружающим новыми идеями или планами. В лучшем случае Водолей встретится с иронией или легкой критикой в свой адрес, в худшем - подвергнется безжалостным нападкам.

Рыбы

Рыбы будут находиться в диссонансе с окружающими. Их действия могут казаться им нерешительными, а принимаемые меры - полумерами. В свою очередь, окружающих будет пугать в Рыбах их стремительность, напор и "революционные" замашки. Рыбам придется смириться с тем, что переубедить сегодня никого не удастся, так что если они на 100% уверены в своих планах - придется действовать в одиночку. Или перенести какие-то проекты на другой день.

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