Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти
Жареная пища значительно повышает риск преждевременной смерти, выяснила научная группа из Айовского университета. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал MedicalXpress.
Ученые пришли к выводу, что употребление таких продуктов отрицательно влияет на работу сердца и провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Сотрудники университета провели исследование с участием более 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Научная группа в течение 18 лет наблюдала за питанием и состоянием здоровья пациенток. Кроме того, учитывалась физическая активность и вредные привычки участниц эксперимента, а также индекс массы тела.
Согласно результатам исследования, у тех, кто регулярно употребляет жареную пищу, риск преждевременной смерти повышается на восемь процентов. Оказалось, что даже одна порция жареной курицы в день увеличивает шансы преждевременной смерти на 13 процентов, а жареной рыбы и морепродуктов - на семь процентов. В список "смертельно" опасных продуктов также входит картофель фри, чипсы, тако, тортилья и другие. Ученые советуют по возможности исключить эти продукты из рациона.
"Сокращение потребления жареных продуктов, в особенности жареной курицы и жареной рыбы или моллюсков, может оказать клинически значимое воздействие на весь спектр общественного здравоохранения", - считают ученые.
В работе указано, что те, кто оказался в группе риска, чаще всего мало занимаются спортом, курят или употребляют алкоголь и не следят за качеством своего рациона.
При этом употребление указанных продуктов не влияет на смертность от онкологических заболеваний, выяснили ученые.
Авторы работы отмечают масштабность исследования, большое количество и разнообразие пациентов. Однако они подчеркивают, что в эксперименте принимали участие только жительницы Соединенных Штатов, а потому необходимо провести аналогичные исследования с другими группами населения.