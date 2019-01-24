Ученые нашли новое объяснение смерти Александра Македонского
Ученые из Новой Зеландии выдвинули новую версию смерти Александра Македонского. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Phys.org.
Среди ранее выдвигавшихся версий называлось убийство, злоупотребление алкоголем, а также инфекционное заболевание. Доктор Кэтрин Холл из медицинского университета Данидина предположила, что причиной смерти античного полководца мог стать синдром Гийена-Барре - аутоимунное неврологическое заболевание.
Исследовательница привела свидетельства очевидцев смерти Македонского, которые утверждали, что его тело не показывало никаких признаков разложения в течение шести дней после того, как правитель скончался. По мнению Холл, современники правителя приняли за смерть паралич, так как из-за болезни нарушилась терморегуляция организма, а дыхание стало неуловимым.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!