Мужчина хотел испортить жизнь соседу, но провалился с маскировкой - ВИДЕО
25 января 2019 10:53 168
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен мужчина, который сделал гадость своему соседу, провалился с маскировкой. Ролик был опубликован deita.ru.
Злоумышленнику не нравилась камера видеонаблюдения в подъезде. Будучи уверенным, что ему пришла в голову удачная мысль, мужчина надел капюшон и начал стучать по камере молотком. Однако в какой-то момент он "засветил" в кадре лицо практически полностью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
"Маскировщик с тебя не очень, с тебя новая камера, сосед", - написал автор видео.
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