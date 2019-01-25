Мужчина хотел испортить жизнь соседу, но провалился с маскировкой - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен мужчина, который сделал гадость своему соседу, провалился с маскировкой. Ролик был опубликован deita.ru.

Злоумышленнику не нравилась камера видеонаблюдения в подъезде. Будучи уверенным, что ему пришла в голову удачная мысль, мужчина надел капюшон и начал стучать по камере молотком. Однако в какой-то момент он "засветил" в кадре лицо практически полностью, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Маскировщик с тебя не очень, с тебя новая камера, сосед", - написал автор видео.

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