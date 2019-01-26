Парень остановился помочь девушке за рулем. Вот как работает карма - ВИДЕО
26 января 2019 08:00 190
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Источник: Гвоздь
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