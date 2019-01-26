Названа самая безопасная страна для путешествий

Онлайн-сервис для путешествий Wegoplace опубликовал отчет Solo Travel Safety Report 2019, в котором сообщается, какие страны будут самыми безопасными для туристов-одиночек в 2019 году. Полный отчет, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, опубликован на официальном сайте организации.

Специалисты опросили жителей 142 стран и выяснили, насколько безопасно они себя чувствуют, когда прогуливаются одни по ночному городу, доверяют ли они местной полиции и подвергались ли они ограблениям или нападениям.

Оказалось, что самый высокий индекс безопасности у Сингапура (97 единиц). За ним следуют Норвегия, Исландия и Финляндия, у каждой из которых индекс безопасности составил 93 единицы. На пятую строчку в рейтинге попал Узбекистан (91 единица), а за ним последовали Гонконг (91 единица), Швейцария (91 единица), Канада (90 единиц), Индонезия (89 единиц) и Дания (88 единиц).

Помимо этого, эксперты составили рейтинг самых небезопасных стран для путешественников-одиночек. Среди них первые позиции заняли Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).

В ноябре сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран мира, на первом месте в котором оказалась Исландия. Для этого специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий.

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