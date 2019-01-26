Продукты, которые помогут восполнить запасы витамина D

Говоря научным языком, сезонная депрессия наиболее сильна зимой из-за недостаточной инсоляции, в частности, из-за невозможности получать в нужном количестве витамин D. The Institute of Medicine установил его суточную норму в объеме 0,635 мг. Из-за нехватки "солнечного витамина" настроение зачастую пляшет сердечной диаграммой. Спасти себя можно доступным и приятным способом - едой, с помощью специального меню.

Day.Az со ссылкой на kitchenmag.ru представляет шесть продуктов, в которых достаточно витамина D, чтобы восполнить необходимую норму без солнца.

Угорь

Угорь содержит витамина D в восемь раз больше суточной нормы - 4,978 мг. Но переусердствовать с ним тоже опасно, так как от избытка витамина D могут быть негативные последствия. Среди них увеличение уровня кальция, что может привести к серьезным проблемам с почками, сильные судороги, тошнота, повышение давления и другие. Помимо витамина D угорь содержит и Омега-3. Это поможет снизить уровень "плохого" холестерина и риск появления рака.

Жирная рыба

Специалисты по питанию говорят, что для человека наиболее эффективным способом получения достаточного количества витамина D является употребление в пищу рыбьего жира и жирной рыбы, такой, как лосось (75% суточной нормы в 100 граммах), тунец (половина суточной нормы в 100 граммах) и сардина (0,508 мг в 100 граммах). Эти рыбы могут похвастаться и солидной дозой Омега-3, которая также приносит пользу вашему мозгу и сердцу. Рыба также содержит больше всего животного белка, что делает ее отличной заменой для тех, кому не по душе курица.

Говяжья печень

Тихо-тихо, мы знаем, что это не самый симпатичный и манящий продукт, но поверьте, говяжья печень - это настоящее сокровище! Перечисляя продукты, богатые витамином D, печень мы ставим особняком. Она недорогая, полна белка, витамина D (0,053 мг в 100 граммах готовой порции) и содержит более 100% ежедневного рекомендуемого объема необходимых витаминов, таких как B12, A, рибофлавин и медь. Ну что, реабилитирована?

Грибы шиитаке

В свежем виде отыскать их будет сложновато, а в сухом - запросто. Тем более считается, что сушеные шиитаке даже полезнее. Содержание витамина D в них - 0,163 мг в 50 граммах, они повышают иммунитет и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Из грибов шиитаке готовят супы и лапшу в традициях азиатской кухни.

Ряженка и кефир

Молочные продукты также в списке D-содержащих продуктов: ряженка содержит 1,3 мкг витамина, а кефир - 1,0 мкг. К тому же их легко готовить - просто налить в стакан. В отличие от рыбы, которую вы, скорее всего, не едите утром, днем и вечером, потому что она требует ритуала затейливой готовки. Хорошая новость для хейтеров лактозы: многие марки соевого и миндального молока также обогащены витамином D (0,127 мг в одной чашке).

Куриные яйца

В яйце, в частности в яичном желтке, содержится 0,042 мг витамина D. Также яйца имеют в своем составе витамин А, который хорош для вашей иммунной системы, холин - питательное вещество, необходимое для здоровья мозга, и пигменты каротиноиды, которые помогают сохранить ваши глаза здоровыми. Но тут важно не переборщить: максимум три яйца в день, так как в них много холестерина.

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