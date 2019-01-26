Какие практики способны развить интуицию
Замечали ли вы, что угадывали, когда кто-либо собирался вам позвонить или встретиться на пути? Это подсказка шестого чувства, которое есть у всех людей, но голос интуиции зачастую еле слышен.
Интуиция развита лучше у тех, кто мыслит сценариями и способен ощущать эмоции другого человека. Но если она слабо развита, то можно воспользоваться техниками, позволяющими ее услышать. Подробнее о них расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.
Найти потерянное
Если вы не запомнили, куда положили ключи или телефон, не принимайтесь искать их по всему дому. Первым делом расслабьтесь и разрешите энергетическим волнам подсказать, где пропажа. Прислушавшись к себе несколько раз, возникнет привычка чувствовать ощущения.
Музыка и галереи
Следите за своими ощущениями от просмотра картин в галерее. Концентрируйтесь на внутренних эмоциях. Слушая музыку, обращайте внимание на возникающие от нее ощущения.
Существует также музыка для медитаций, которая учит слышать себя.
Закройте глаза
Перестаньте полагаться лишь на собственное зрение. Дома или на улице, в компании второго человека, закройте глаза и попробуйте пройтись до нужного места. Слух и тактильные ощущения обострятся, таким образом, начнется тренировка внутреннего видения.
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